Минск, 11 апреля, 2016, 17:12 — ИА Регнум. «Мы сегодня договорились об активизации сотрудничества в разных областях. Мы обсуждали все самые чувствительные вопросы — сразу хочу сказать, чувствительные для Совета Европы, в том числе и вопрос смертной казни, и вопрос взаимодействия в сфере прав человека», — заявил 11 апреля министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей после переговоров с болгарским коллегой Даниелом Митовым, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

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Макей сообщил, что официальный Минск участвует в 14 международно-правовых договорах, которые организовываются Советом Европы. Он также отметил: «наши эксперты принимают очень активное участие в различных мероприятиях в рамках руководящих комитетов Совета Европы».

«В прошлом году, например, порядка 200 белорусских экспертов, представителей различных структур — и государственных, и негосударственных — принимали участие в подобных мероприятиях. И хочу сказать, что их отзывы исключительно положительные, потому что они знакомятся с наработками, потенциалом Совета Европы в различных сферах и областях, которые являются для нас важными: это и образование, это и правоохранительная сфера, это и экономическая сфера. Все это для нас очень важно», — сказал глава МИД постсоветской республики.

Макей отметил также, что «визит председателя Комитета министров Совета Европы в это время в Белоруссию является очень своевременным и важным». По мнению главы МИД постсоветской республики, Совет Европы «является одной из авторитетнейших европейских организаций и обладает значительным экспертным потенциалом в целом ряде областей».

«В целом по итогам переговоров я хочу констатировать, что у нас практически не имеется расхождений по вопросам дальнейшего развития белорусско-болгарских и белорусско-европейских отношений», — заявил Макей.

Как сообщало ИА REGNUM, Болгария принимала активное участие в поддержании режима санкций, которые Евросоюз применяет к официальному Минску. В феврале 2016 года санкционные списки были существенно сокращены, однако санкции как таковые продолжают действовать, и Болгария полна решимости сделать всё, что ей укажут из Брюсселе — как это было в случае блокирования российского проекта «Южный поток» или запрета на пролёт российских самолётов в зону антитеррористической операции в Сирии.