Санкт-Петербург, 11 апреля, 2016, 17:13 — ИА Регнум. Бюджет Санкт-Петербурга должен участвовать в финансировании Российской национальной библиотеки (РНБ), несмотря на ее федеральный статус, потому что подавляющее большинство посетителей библиотеки — петербуржцы. Такое мнение сегодня, 11 апреля, высказал на встрече с журналистами новый директор РНБ Александр Вислый, передает корреспондент ИА REGNUM. Ранее, напомним, Вислый возглавлял Российскую государственную библиотеку в Москве.

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«На 90% и даже больше посетители Российской национальной библиотеки — это жители города Санкт-Петербург. То есть, она работает и для жителей Петербурга. Но ведь ни копейки из бюджета города библиотека не получает, потому что это федеральное учреждение», — посетовал директор РНБ.

Он уверен, что городской бюджет должен в той или иной степени финансировать библиотеку. «Ну, хотя бы фасады помыть или отремонтировать за счет бюджета, я думаю, можно было бы», — пояснил Александр Вислый.

Вместе с тем, директор РНБ все же надеется увеличить объем средств, которые библиотека зарабатывает самостоятельно. Однако, по его словам, поскольку РНБ не имеет права зарабатывать на своем основном виде деятельности, как это делают, например, музеи, «рассчитывать на то, что библиотека много заработает, нельзя».

Также новый руководитель РНБ рассказал о кадровых сокращениях и перестановках после своего прихода в библиотеку. «Сокращения будут, перестановки будут. Но сокращение одного-двух человек, в организации, в которой работают несколько тысяч человек, это обычное дело», — сказал Александр Вислый.

Новый глава РНБ признался, что уже принял на работу новых сотрудников. Но среди своих заместителей пока кадровые перестановки не планирует. «Среди заместителей (их у меня всего четыре) все профессионалы. Смысла менять их нет. Бывает, что с приходом нового руководителя с кем-то не получается сработаться, но пока этого нет», — отметил он.

«Нужно понимать, что можно оптимизировать, а чего нельзя. Чтобы понять, что нужно делать, а чего категорически нельзя, месяца недостаточно. Нужно понять, как библиотека работает до самого последнего винтика. Нельзя в учреждении, которое по сути своей консервативно, делать такие кардинальные изменения», — считает Вислый.

Напомним, решение о назначении нового директора РНБ было принято по истечении в январе 2016 года срока контракта предыдущего руководителя, Антона Лихоманова, к которому у Министерства культуры возник ряд претензий по расходованию средств и нарушениям, выявленным в учреждении.

Сегодня Александр Вислый сообщил журналистам о планах повысить в должности экс-директора РНБ Антона Лихоманова, который продолжает работать в библиотеке. «Я думаю, он будет продолжать работать. Я бы хотел, чтобы он работал у меня в более высокой позиции, сейчас я над этим работаю», — отметил Вислый.