Прага, 11 апреля, 2016, 17:09 — ИА Регнум. Кроме того, швейцарские СМИ писали про позитивную роль России в карабахском конфликте и активное наращивание ею военных расходов.

Монумент «Мы — наши горы» в Нагорном Карабахе

Путин создает себе преторианцев

Неужели президент России Владимир Путин создает себе преторианскую гвардию? Создание Национальной гвардии в России испугало критиков режима. В то время как на словах Кремль заявляет о защите правопорядка, на самом деле он готовит репрессии, предостерегают они, пишет газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

По словам издания, новый охранный аппарат воспринимается оппозиционерами как одна из опор власти Путина. В целом в силовых структурах Министерства внутренних дел и Министерства юстиции, а также в рядах внутренней секретной полиции ФСБ и в зарубежной Службе внешней разведки числятся более 4 миллионов человек, поэтому заявления Кремля о структурных и финансовых причинах реформы силового блока у оппозиционеров доверия не вызывают.

Путинская гвардия для подавления протестов

Ведь с появлением Национальной гвардии создается еще один могущественный актор, который угрожал бы нарушить и без того неустойчивый баланс в сильно разветвленном охранном аппарате. Создание Национальной гвардии показало, что Кремль придает огромное значение внутренним угрозам. Ведь массовые протесты в ближайшее время нужно ожидать не только по политическим причинам, но и в результате плохой социо-экономической ситуации, сообщает NZZ.

Россия стремительно вооружается

Россия, в отличие от Западной Европы, стремительно вооружается. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в 2015 году Россия потратила на покупку вооружений и военной техники на 7,5% больше, чем в 2014 году. Напротив, в большинстве западноевропейских стран и в США инвестиции в оружие сокращаются, передает популярный экономический портал Finanzen.

Европа тоже вооружается из-за России

Впрочем, как пишет издание, напряжение в связи с Россией мотивировало, прежде всего, страны, соседние с Россией и Украиной, закупать больше оружия и военной техники. Так, военные закупки Польши вросли на 22%, Литвы — на 33% и Словакии — на 17%. Всего военные расходы в Центральной Европе в целом выросли с 2014 по 2015 год примерно на 13%. А в западноевропейских странах, напротив, сократились на 1,3%.

Хотя, как отмечают стокгольмские исследователи, Великобритания, Германия и Франция уже сообщили, что повышают свои военные расходы ввиду угроз со стороны террористических организаций и сложных отношений с Россией, сообщает Finanzen.

Россию сдерживают нефтяные цены

Хотя военные расходы России и выросли на 7,5%, но это гораздо меньше, чем Москва запланировала изначально. Причиной уменьшения военных трат стали сократившиеся нефтяные доходы, добавляет газета Tages Anzeiger.

Россия и Турция — ключевые игроки в карабахском конфликте

Россия и Турция играют важную роль в конфликте в Нагорном Карабахе. Отношения между Россией и Турцией очень плохи с того момента, как Турция сбила русский боевой самолет у сирийско-турецкой границы прошлой осенью. В конфликте между Арменией и Азербайджаном обе эти преобладающие силы в регионе находятся по разные стороны. Если Турция безоговорочно поддерживает Азербайджан, то Россия сильнее связана с Арменией. Но при этом она в то же время является главным поставщиком оружия для обеих сторон конфликта, отмечает газета Berner Zeitung (BZ).

Россия внесла большой вклад в деэскалацию

При этом Россия сделала гораздо больше, чем Турция, для деэскалации карабахского конфликта. Хотя, вероятно, это и делается из прагматических соображений, Россия хочет хороших отношений между Арменией и Азербайджаном и поэтому не заинтересована в военной эскалации в регионе. Несмотря на моральную поддержку Азербайджана, активное вмешательство Турции в конфликт в Карабахе практически исключено. Даже в случае крупномасштабного конфликта речь, скорее всего, в конечном счете шла бы о борьбе двух независимых сторон, без непосредственного влияния великих держав региона, полагает BZ.

Арбитром в Карабахе должны стать США

Как пишет газета, к слишком сильному влиянию извне скептически относятся и сопротивляются как Армения, так и Азербайджан. Тем не менее самым важным внешним игроком, наряду с Россией, должны были бы стать также США, чтобы влиять на стороны конфликта и принуждать их соблюдать перемирие. Чтобы ситуация больше не приводила бы к эскалации.

Россия пытается реабилитировать советское прошлое

Президент России Владимир Путин подписал указ об основании нового исторического учреждения, официальной целью которого является популяризировать отечественную историю внутри страны и за границей, а также защищать «историческое наследство и традиции русского народа». Руководителем новой структуры назначен спикер Госдумы Сергей Нарышкин. В состав наблюдательного совета нового учреждения приглашены многие знаменитые эксперты из институтов и музеев. Нарышкин известен своей борьбой против «фальсификаций» и неправильных, с его точки зрения, тенденций в историографии в области изучения Советского Союза, передает новостной портал Watson.

Наследие советского времени в России по-прежнему является щекотливой темой, и, прежде всего, спорна роль в истории советского руководителя Иосифа Сталина. Его прославление возвращается, когда речь заходит о победе Красной армии над нацистской Германией во Второй мировой войне. В то же время он олицетворял индустриализацию страны, хотя при этом несет ответственность за безжалостные репрессии, жертвами которых стали миллионы человек, пишет СМИ. Историков, которые критикуют Сталина, в России часто упрекают в недостаточном уважении к ветеранам

Новое учреждение — это попытка Кремля реабилитировать советское прошлое. В 2012 году Путин уже основал учреждение для изучения русской военной истории под патронажем министра культуры Владимира Мединского, входящего в ближний круг российского президента, и теперь, похоже, он создал аналогичное учреждение, добавляет Watson.