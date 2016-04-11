Грозный, 11 апреля, 2016, 17:07 — ИА Регнум. В Чечне найдены останки 70 красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Поиски велись в течение двух недель в Наурском районе республики. В рамках акции «Вахта памяти» в них принимали участие 49 добровольцев из Москвы, Смоленской и Белгородской областей, а также группы из Чечни и Ингушетии.

mil.ru Каски павших солдат

Останки бойцов, павших на подступах к Грозному, будут преданы земле 9 мая, в день празднования 71-й годовщины Великой Победы. «Поисковые работы проходили в селах Капустино и Кречетово. По нашим сведениям, в целом в районе число погибших составляет 45 тысяч человек», — приводит ТАСС слова председателя Российского военно-исторического общества в ЧР Абдулы Алаудинова.

Как сообщало ИА REGNUM, нынешняя «Вахта памяти» — третья по счету. Она стартовала 23 марта. В этом году поисковые работы посвящены дню Конституции Чечни. Участники поискового отряда обследовали около 500 гектаров территории. В ходе работ, кроме останков красноармейцев, были найдены каски, пули и металлические элементы военного обмундирования времен войны.

В 2014 году в Чечне были найдены и преданы земле в станице Ищерской Наурского района останки 82 воинов, погибших во время Великой Отечественной войны. Церемония перезахоронения останков 39 красноармейцев прошла в 2015 году в Надтеречном районе республики.