Москва, 11 апреля, 2016, 17:06 — ИА Регнум. «Что касается проблемы отмывания денег, безусловно, мы ее осознаем, — отметил Буркхальтер. — Но что касается отмывания денег именно в Швейцарии, здесь надо подчеркнуть, что у нас одно из самых строгих законодательств, направленных против попыток отмывания денег».

pixabay.com Швейцарский флаг

«В случае, если возникает какое-то подозрение, то, безусловно, открывается сначала предварительное расследование, — передает ТАСС слова министра иностранных дел Швейцарии. — Что, собственно, и было в случае с господином Чайкой. Изучение вопроса привело соответствующие компетентные органы к выводу, что нет причин подозревать какие-то нелегальные сделки. И, безусловно, если были бы для этого основания, были бы предприняты шаги». «Что касается прозрачности в этой сфере, Швейцария соответствует передовым мировым стандартам, связанным с прозрачностью финансового рынка и финансовых операций, — пояснил он. — И, если уже говорить о необходимости прозрачности, мы бы желали, чтобы другие финансовые центры в мире тоже соблюдали эти подходы. К сожалению, далеко не всегда так происходит».

Швейцария является рекордсменом по блокированию попыток незаконного перевода и замораживанию подобных средств, подчеркнул Буркхальтер. «Я не говорю, что у нас все абсолютно совершенно, но мы ведем эту работу и ведем ее очень тщательно и активно», — заключил он.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2015 г. после своей публикации «Чайка. Криминальная драма в пяти частях», которую сам генпрокурор назвал «заказной» и «лживой», Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обратился в прокуратуру Швейцарии, предложив проверить деятельность Артема Чайки в этой стране. Соответствующую проверку полиция и прокуратура Швейцарии завершили 4 марта. Как писал Ъ, участники расследования, на которое господин Навальный возлагал большие надежды, называя его «вторым фронтом», не обнаружили никаких фактов, свидетельствующих о совершении им преступлений. Результатом стал официальный отказ заявителю в возбуждении уголовного дела.