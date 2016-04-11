Воронеж, 11 апреля, 2016, 17:05 — ИА Регнум. Семь профессиональных образовательных организаций в Воронежской области планируется реорганизовать. Об этом 11 апреля на заседании президиума правительства области рассказал руководитель департамента образования, науки и молодежной политики области Олег Мосолов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Томас Вебстер. Школьный учитель

Реорганизацию предлагается провести в двух формах — присоединение и слияние. Так, организации, осуществляющие подготовку только по рабочим профессиям, с численностью обучаемых от 53 до 140 человек предложено присоединить к ведущим профильным учреждениям, осуществляющим подготовку специалистов среднего звена.

В новых образовательных организациях планируется провести интеграцию профильных образовательных программ подготовки рабочих кадров, служащих и специалистов среднего звена. Результатом должна стать реализация модели непрерывного профессионального образования, направленного на повышение, в целом, качества профессионального образования.

Кроме того, в регионе предложено создать новое учреждение — «Губернский педагогический колледж». Колледж планируется создать путем слияния сразу четырех учреждений — «Воронежского музыкально-педагогического колледжа», «Россошанского педагогического колледжа», «Павловского педагогического колледжа» и «Бутурлиновского педагогического техникума».

Таким образом, рассчитывают в департаменте образования, в регионе появится единый современный многофункциональный образовательный культурно-просветительский комплекс по подготовке педагогов по программам подготовки специалистов среднего звена, а также по образовательным программам начального общего, основного общего и дополнительного образования.

Губернатор Алексей Гордеев подчеркнул, что интересы сотрудников реорганизуемых учреждений пострадать не должны. «Нам нужно учесть потенциальных работодателей, которые должны участвовать в развитии такого рода профессионально направленных учреждений, учитывая взаимные интересы, поэтому надо над этим работать», — добавил Алексей Гордеев.