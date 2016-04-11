Тбилиси, 11 апреля, 2016, 17:05 — ИА Регнум. «Необходимо вкладывать больше инвестиций в Грузию, развивать более тесное торгово-экономическое сотрудничество и проявлять больше интереса к туристическому потенциалу Грузии», — заявил министр экономики ОАЭ Султан бен Саид Аль-Мансури на встрече с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили. По информации пресс-службы правительства Грузии, встреча прошла в рамках Дубайского инвестиционного форума 11 апреля.

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По словам министра экономики ОАЭ, Грузия — притягательная для туристов страна, о чем свидетельствует резкий рост посетителей из Объединенных Арабских Эмиратов.

На встрече форума присутствовали представители участвующих в форуме компаний, которым Георгий Квирикашвили рассказал об инвестиционном климате, бизнес-среде и туристическом потенциале страны. Он подчеркнул важность развития сотрудничества с ОАЭ.

«Для нас очень важно развитие широкомасштабного сотрудничества с Объединенными Арабскими Эмиратами. ОАЭ является примером динамичного, быстрого развития для всего мира. Цель нашего визита — установление более тесного партнерства с вашей страной и вашими компаниями», — отметил премьер.

По заявлению Георгия Квирикашвили, Грузия сделала значительные шаги на пути интеграции с ЕС, подписала соглашение об ассоциации и свободной торговле, что значительно повысило ее привлекательность для инвесторов. В ближайшем будущем Грузия ожидает и либерализации визового режима со странами Шенгенской зоны.

«Страны, которые не имеют соглашения о свободной торговле с Евросоюзом, заинтересованы в осуществлении инвестиций в Грузию, основанием которых является наше благоприятное расположение на стыке Европы и Азии, а также наше современное электронное управление», — пояснил причины привлекательности Грузии премьер-министр.