Саратов, 11 апреля, 2016, 17:05 — ИА Регнум. Сотрудники ГИМС провели 11 апреля рейд на акватории Волги с целью надзора и контроля за безопасностью эксплуатации маломерных судов на водных объектах, поскольку с каждым годом интенсивность движения на реке возрастает, появляется все больше «скоростных судов», которые могут развивать движение до 100 км/ч и более. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, передает корреспондент ИА REGNUM.

pixabay.com Навигация на воде

Ведомство обращает внимание на то, что судоводители маломерных судов часто нарушают правила пользования маломерными судами и правила охраны жизни людей на водных объектах Саратовской области. Наиболее частыми нарушениями являются: невыполнение требований навигационных знаков; эксплуатация маломерных судов, не зарегистрированных в установленном порядке; нарушение правил безопасности пассажиров.

Большую обеспокоенность у инспекторов ГИМС вызывают лодки из ПВХ, большинство из которых не подлежат государственной регистрации. Тем не менее, такие лодки являются маломерными судами и правила пользования и правила плавания они обязаны выполнять. Ведь именно на лодках из ПВХ рыбаки чаще всего стоят на судовом ходу, за что порой расплачиваются жизнью.