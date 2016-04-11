Тамбов, 11 апреля, 2016, 17:05 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбова Юрий Рогачев подписал постановление о завершении отопительного сезона в городе. Как сообщил сам мэр на своей странице в Facebook, подавать тепло перестанут 11 апреля.

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«Завершаем отопительный сезон. Подписал Постановление о прекращении подачи тепла в дома и организации города. С 11 апреля», — сообщил глава города.

ИА REGNUM отмечает, что, по данным метеорологов, 11 апреля в Тамбове температура достигает 20 градусов выше нуля. Уже с 12 апреля в городе незначительно похолодает — до 15−16 градусов тепла днем.

При этом в соседнем Воронеже, где температура доходит до 22 градусов тепла, отопление в квартирах отключат только 12 апреля. В мэрии долгое время сопротивлялись, заявляя, что в городе все еще наблюдается минус. Из-за того, что в квартирах до сих пор горячие батареи люди переплачивают за тепло, а также страдают от повышенного давления и головных болей.