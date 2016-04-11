Калуга, 11 апреля, 2016, 17:02 — ИА Регнум. В 2016 году услугами калужского аэропорта могут воспользоваться около 60 тысяч пассажиров. Об этом ИА REGNUM сегодня, 11 апреля, сообщили в АО «Международный аэропорт «Калуга».

vest-news.ru В этом году около 60 тысяч пассажиров могут воспользоваться услугами калужского аэропорта

По данным компании, весной 2016 года значительно увеличится маршрутная сеть аэропорта. Калужский авиаузел планирует обслуживать рейсы 6 авиакомпаний: «Комиавиатранс», «Победа», «Руслайн», «Ямал», «Germania» и «Саратовские авиалинии». В числе 15 внутрироссийских и международных направлений: Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Анапа, Симферополь, Уфа, Нижний Новгород, Казань, Воронеж, Мюнхен, Бремен, Ереван, Белград, Ниш и Тиват.

«Аэропорт переходит на активный круглогодичный режим работы по обеспечению авиационной подвижности жителей Калужской области. Расширение маршрутной сети и активная работа с авиакомпаниями позволит аэропорту выйти на самоокупаемость согласно плану к 2017−2018 году», — заявил генеральный директор АО «Международный аэропорт «Калуга» Салават Кутушев.

Между тем, региональные воздушные перевозки из калужского аэропорта будут осуществятся под патронажем государства. Так, по информации Министерства экономического развития Калужской области, субсидирование региональных воздушных перевозок из федерального бюджета будет способствовать увеличению на них спроса населения за счет снижения установленного тарифа.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, калужский аэропорт имеет класс «В» и рассчитан на прием воздушных судов типа Airbus А319, Boeing 737−500, других судов данного и меньшего класса. Пропускная способность аэровокзального комплекса — в среднем 100 пассажиров в чаc. Строительные работы в аэропорту велись с мая 2014 года по май 2015 года. В короткие сроки была полностью реконструирована взлётно-посадочная полоса (длина 2200 метров, ширина 45 метров), аэровокзальный комплекс, построены здание аварийно-спасательной службы, ангар для бизнес-авиации и другая инфраструктура аэропорта, полностью заменены системы аэронавигации, установлена система светосигнального оборудования по 1-й категории ИКАО. Первый технический рейс 18 декабря 2014 года выполнила авиакомпания «ЮТэйр» на самолете Boeing 737−500. 25 мая 2015 года прошла торжественная церемония передачи аэропорта «Калуга» от Генерального подрядчика в эксплуатацию АО «Международный аэропорт «Калуга».

В июне 2015 аэропорт приступил к регулярным полетам. Прогнозируемый пассажиропоток достигнет к 2020 году 250 000 человек, а к 2025 — до полумиллиона человек. Наличие собственного аэропорта призвано повысить инвестиционную привлекательность калужского региона и дать новый импульс развитию туристического бизнеса.