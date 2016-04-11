Рига, 11 апреля, 2016, 16:56 — ИА Регнум. За первые два месяца 2016 года Латвия экспортировала товаров на 1,489 млрд евро, что на 96,8 млн евро (6,1%) меньше, чем за тот же период 2015 года. Импортировано в январе-феврале товаров на 1,739 млрд евро, что на 162,2 млн (8,5%) меньше по сравнению с тем же периодом 2015 года, сообщает LETA со ссылкой на данные Центрального статистического управления.

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В феврале важнейшими партнерами Латвии по экспорту среди стран ЕС были Литва (16,4% общего объема экспорта), Эстония (12,6%), Германия (7,4%) и Великобритания (5,7%), по импорту — Литва (16,6% общего объема импорта), Германия (12,1%), Польша (11,3%) и Эстония (7,9%).

Россия, среди стран не входящих в Евросоюз остается важнейшим торговым партнером Латвии — в феврале ее доля в общем объеме латвийского экспорта составила 6%, в общем объеме импорта — 8,3%.