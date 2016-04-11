Рига, 11 апреля, 2016, 16:54 — ИА Регнум. Латвия планирует закупить полевые ботинки для организации Яунсаргов (молодежная военизированная организация) почти на миллион евро, сообщает портал Mixnews.lv. Как гласит объявление на сайте Бюро по надзору за закупками, цена договора составит 954 256 евро. Закупку объявил Государственный центр военных объектов и закупок.

Thyrael Военная обувь

В свою очередь депутат Сейма и член комиссии по национальной безопасности Валерий Агешин, комментируя планы по закупке военной обуви, заявил, что расходы на оборону должны происходить разумно, поскольку это — налоги латвийцев.

«Расходы на оборону в нашей стране только увеличиваются в силу различных геополитических вызовов и рисков. В то же время, возникают сомнения в том, всегда ли эти средства тратятся эффективно. Я хочу напомнить историю двухлетней давности, когда бывший министр обороны Раймонд Вейонис закупил в Великобритании гусеничную технику не первой свежести за 48 миллионов евро. Думаю, что теперь парламент и, возможно, госконтроль проверит историю с очередной закупкой обмундирования. Лично я убежден, что средства налогоплательщиков должны расходоваться рачительно, и боевые ботинки для яунсаргов за миллион евро вызывают массу вопросов. Я считаю, что нам надо обратить внимание на проблему международного терроризма, и боевые ботинки здесь не помогут», — сказал Агешин.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, несмотря на сложное экономическое положение, критическую ситуацию в сфере здравоохранения и образования, Латвия взяла курс на милитаризацию страны. Правительство Мариса Кучинскиса намерено укреплять государственную оборону, постепенно увеличивая финансирование этой сферы — в 2017 году до 1,7% от ВВП, в 2018 году до 2%. Также планируется увеличить роль Земессардзе (ополчение) в обороне страны, улучшить экипировку и численность. Кроме того, будет уделено повышенное внимание образованию молодежи в сфере обороны страны и усилено движение Яунсаргов (военизированная молодежная организация).