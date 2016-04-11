Тамбов, 11 апреля, 2016, 16:54 — ИА Регнум. Просроченная задолженность предприятий Тамбовской области по зарплате за месяц выросла в 12 раз. Как сообщили ИА REGNUM в Тамбовстате, по состоянию на 1 апреля работникам задолжали 37 млн рублей. При этом в марте задолженность была всего 3 млн рублей.

Alexey Kudenko Деньги

Большая часть долга приходится на предприятия, которые заняты в сфере обрабатывающего производства — 35 млн рублей. Еще 1,3 млн задолжали организации, работающие в сельском хозяйстве и охоте. Также 635 тысяч — задолженность перед работниками образования. Всего в регионе зарплату не получили 1,4 тысяч человек. В среднем на одного работника приходится долг в 26,6 тысячи рублей.

«Просроченная задолженность по заработной плате наблюдалась на предприятиях городов Моршанска, Тамбова и районов: Сампурского, Тамбовского. Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней по состоянию на 1 апреля 2016 г. отсутствует», — говорится в сообщении Тамбовстата.

ИА REGNUM отмечает, что в 2015 году средняя зарплата в регионе сложилась на уровне 21,7 тысячи рублей.