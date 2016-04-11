Москва, 11 апреля, 2016, 16:54 — ИА Регнум. Генеральный директор МИА «Россия сегодня», ведущий программы «Вести недели» на канале «Россия 1» (ВГТРК) Дмитрий Киселев анонсировал фильм о журналистском расследовании связи оппозиционера Алексея Навального с британской разведкой МI6 и скандально известным главой фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщают «РИА Новости».

Василий Верещагин. Шпион. (из истории испано-американской войны 1898 г.). 1901

Напомним, в выпуске «Вестей недели» от 10 апреля Киселев показал сюжет о том, что Навальный был фактически завербован MI6 и получал финансирование от Браудера, который также является агентом британских спецслужб. В сюжете была продемонстрирована переписка Навального с Браудером, которая была изъята с некоего почтового сервера. В переписке Навальный и Браудер обсуждали по сути подрыв конституционного строя Российской Федерации.

Позже Навальный заявил, что подает иск к ВГТРК и Киселеву за клевету. Навальный обвинения в измене Родине отвергает.

«Это его право», — сказал Киселев, комментируя информацию о подаче иска против него и телеканала. Кроме того, Киселев анонсировал, что ещё больше подробностей преступной деятельности Навального будет показано в документальном фильме журналиста Евгения Попова «Эффект Браудера», который покажут на канале «Россия 1» 13 апреля в программе «Специальный корреспондент».