Вильнюс, 11 апреля, 2016, 16:51 — ИА Регнум. Шведский гигант банковского дела Nordea планирует продать свои подразделения в странах Прибалтики. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает эстонское издание Aripaev, отмечая, что в настоящее время идут переговоры по поводу продажи этого бизнеса. Это якобы подтвердили несколько не связанных между собой источников, которые пожелали остаться неназванными.

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По утверждению Aripaev, сделка может состояться уже в ближайшее время.

Среди потенциальных покупателей бизнеса Nordea в странах Прибалтики называются эстонский банк LHV и британский HSBC. У последнего еще нет своих представителей в Прибалтике.

Представители LHV отказались комментировать возможную покупку подразделений Nordea. Возможную сделку не комментируют и представители Nordea.

Руководитель по коммуникации и связям с общественностью Nordea Bank Lietuva Вайдотас Цуценас утверждает, что Nordea в настоящее время, как обычно, осуществляет деятельность в странах Прибалтики. «А с учетом того, что слухи о нашей продаже уже были, и они не подтвердились, мы придерживаемся позиции не комментировать такие разговоры», — сказал литовскому деловому изданию Verslo žinios Цуценас.

Бизнес-консультант, преподаватель с кафедры финансов в Коллегии социальных наук Мантас Валужис предполагает, что планы Nordea продать бизнес в странах Прибалтики могут быть связаны с тем, что банку в этом регионе так и не удалось занять доминирующую позицию. «Они в регионе ориентировались на довольно платежеспособных бизнес-клиентов, но, наверное, все равно было решено, что количество клиентов слишком небольшое, чтобы и дальше здесь быть», — сказал Verslo žinios Валужис.

По его словам, HSBC в качестве возможного покупателя может упоминаться только потому, что департамент развития банковского бизнеса поинтересовался продаваемым на рынке имуществом. «Между тем банк LHV кажется мне более реальным претендентом. Это маленький, гибкий банк, ориентирующийся на местный регион. Хотя LHV в основном концентрируется на бизнесе по управлению имуществом, у него есть и долгосрочные амбиции роста, планы вырасти в классический банк. Портфель клиентов Nordea, хоть и небольшой, но не запущенный, качественный, то почему бы не купить хорошее имущество?» — размышляет Валужис.

LHV планирует выполнить публичное предварительное предложение акций, через которое будет стремиться привлечь до 14 млн евро.

Один эксперт в области приобретений-продаж предприятий на рынке, не пожелавший оглашать свою фамилию, сказал Verslo žinios, что сделка Nordea отражает реалии финансового сектора этих дней. «Во всем финансовом секторе стран Прибалтики в настоящее время происходит консолидация, так как многим банкам и предприятиям не хватает критической массы клиентов, чтобы можно было достигнуть масштабной экономии. Продажа бизнеса розничного банковского дела Danske Bank, а сейчас еще и эта возможная сделка только доказывают это. Это только в Литве все еще громко размышляют, что нам нужно больше банков, якобы большее количество банков решит все проблемы. А сам рынок, как мы видим, говорит, что их нужно меньше, сейчас их слишком много», — сказал собеседник.

Некоторые специалисты по рыночным приобретениям предполагают, что потенциальными покупателями бизнеса Nordea в странах Прибалтики можно считать и латвийский банк Citadele, также Šiaulių bankas.

Nordea в 2013 году уже покинул Польшу, когда продал сове подразделение в этой стране крупнейшему польскому банку PKO Bank Polski за 694 млн евро.

В 2010 году в шведских СМИ появились слухи, что Nordea размышляет о соединении с другим шведским банком SEB, но сделка так и не состоялась.

Группа Nordea в странах Прибалтики в 2015 году получила прибыль в размере 91 млн евро, а в Литве — 21,4 млн евро. Банк, владеющий портфелем кредитов и лизинга в размере 2,2 млрд евро, по этому показателю в стране занимает 4 место после SEB, Swedbank и DNB.

В конце 2015 года объем своей деятельности в странах Прибалтики сократил другой скандинавский банк — Danske Bank, который свой портфель частных клиентов продал конкуренту Swedbank и стал работать только с бизнес-клиентами.