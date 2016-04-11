Минск, 11 апреля, 2016, 16:51 — ИА Регнум. «Белоруссия заинтересована в организации тесного взаимодействия с Советом Европы, которая, с нашей точки зрения, является одной из авторитетнейших европейских организаций и обладает значительным экспертным потенциалом в целом ряде областей», — заявил 11 апреля министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей после переговоров с болгарским коллегой Даниелом Митовым, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выбор сделан

Министр иностранных дел Болгарии прибыл в Минск во главе делегации и 11 апреля провёл ряд встреч, в том числе с белорусской делегацией во главе с Макеем. Обсуждался широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества — от туризма до взаимодействия в рамках международных организаций.

«Болгария как председатель Комитета министров Совета Европы уделяет большое значение развитию отношений с вашей страной, — сказал Митов. Он отметил также, что Белоруссия — важный партнёр, «так как мы отмечаем нашу культурную, историческую и религиозную близость.

«В последнее время мы с оптимизмом наблюдаем углубление наших отношений в области экономики, культуры и туризма», — сообщил глава МИД Болгарии.

Как сообщало ИА REGNUM, Болгария признала независимость Белоруссии одной из первых — 23 декабря 1991 года. Основу экономических белорусско-болгарских отношений составляет сфера услуг — болгарские курорты по-прежнему популярны у белорусов. Товарооборот Болгарии и Белоруссии остаётся низким, Минск и София ставят цель нарастить его, однако потенциал для этого весьма невысок, отмечают независимые эксперты.

Напомним, после президентской кампании 2010 года МИД Болгарии пытался сыграть роль посредника между Минском и Брюсселем. Глава МИД Болгарии Николай Младенов провёл серию переговоров, в том числе с Александром Лукашенко 26 августа 2011 года, однако без ощутимого прогресса. Белоруссия остаётся единственной страной Европы, не представленной в СЕ.