Нижний Новгород, 11 апреля, 2016, 16:46 — ИА Регнум. Строительство обоих тоннелей до станции метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде планируется завершить в феврале 2017 года. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом было заявлено в ходе выездного совещания по строительству станции.

arhmetro.ru Тоннель

На сегодняшний день проходческий щит «Татьяна» уже прошел четверть пути в первом тоннеле. Работы выдуться в круглосуточном режиме. На строительстве работает 300 человек, свыше 40 единиц техники. «Татьяна» работает со скоростью 12−14 метров в сутки. В ближайшее время планируется поставить оборудование для транспортировки грунта, что позволит увеличить скорость щита почти вдвое.

По словам губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, региональным министерствам транспорта и строительства, а также администрация города дано поручение совместно продумать, как изменить схему движения в районе строительства, чтобы минимизировать неудобства для нижегородцев.

При этом губернатор отметил, что и самим нижегородцам надо с пониманием отнестись к временным ограничениям, связанным с этим строительством.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, планируется, что с вводом станции метро «Стрелка» пассажиропоток нижегородской подземки вырастет до 25%. Расчетный пассажиропоток станции «Стрелка» составит во время проведения чемпионата мира по футболу — 25−30 тыс. пассажиров в сутки, после проведения чемпионата — 8−12 тыс. пассажиров в сутки.