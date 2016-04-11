Рига, 11 апреля, 2016, 16:44 — ИА Регнум. Латвийским властям необходимо активнее бороться с нелегальными распространителями телевидения, так как подобная деятельность наносит большой вред экономике государства, заявила в интервью газете Diena руководитель общества «Нет пиратству в Латвии» Даце Котзева, сообщает портал Mixnews.lv.

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«Полиции необходимо бороться с такими нелегалами, доказывая ущерб, который они наносят. К сожалению, эти процессы происходят медленно. В связи с этим мы пытаемся актуализировать этот вопрос, используя исследование о том, как пиратская индустрия вредит экономике Латвии. Когда будут известны конкретные цифры, работать будет проще. Думаю, что Министерство финансов заинтересуется, если мы укажем на возможность дополнительного дохода для госбюджета», — сказала Котзева.

По ее словам, необходимо расширить полномочия Национального совета по электронным СМИ, чтобы это ведомство могло контролировать и интернет-провайдеры.

«Будем бороться при помощи технических средств. Если ответственная служба сообщит, что конкретный контент является в Латвии нелегальным, или же что ведется хозяйственная деятельность, нарушающая авторские права, то доступ к такому контенту будет прекращен. Уже имеется соответствующий опыт в борьбе с азартными играми — инспекция может принять решение блокировать IP-адрес, с которого поступает нелегальный контент. Следовательно, ничего нового придумывать не надо, нужно только понять, кто является ответственным в этой сфере», — сказала Котзева.

Также она добавила, что в Латвии примерно 760 тысяч семей имеют подключение к телевидению, и около 140 тысяч пользуются услугами нелегальных распространителей.