Ростов-на-Дону, 11 апреля, 2016, 16:43 — ИА Регнум. Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева поставит МЧС России шесть самолетов-амфибий Бе-200. Заказ уже поступил на предприятие. Об этом в ходе рабочей поездки в Ростовскую область заявил глава ведомства Владимир Пучков. По его словам, они усилят защиту лесов ЮФО, Крыма и СКФО, а также помогут спасателям в акваториях, пишет «Интерфакс».

Alex Beltyukov Самолёт-амфибия Бе-200

Приступить к производству специалисты предприятия обещают уже в ближайшее время. Две «железные птицы» могут поступить на авиабазу до конца года.

Напомним, что в Ростове-на-Дону создан авиационно-спасательный центр. Авиапарк оснащен винтокрылыми машинами Ми-8 и Ми-26, которые оборудованы специальными медицинскими модулями для эвакуации больных и пострадавших, устройствами для тушения возгораний.

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В 2016 году с ростовского завода выйдет первый серийный Бе-200

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в программе визита главы МЧС РФ на Дон — встреча с ветеранами пожарной охраны, членами ВДПО и Ростовского отделения Россоюзспаса. Владимир Пучков открыл после реконструкции Донской спасательный центр и вручил знамя Южному региональному центру МЧС России.

Свой визит глава ведомства начал в часовне ростовского аэропорта. Здесь он почтил память жертв авиакатастрофы, которая унесла жизни 62 человек.