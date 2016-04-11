НЛО над Кемерово и «селфи в невесомости» — Кузбасс 11 апреля
Кемерово, 11 апреля, 2016, 16:42 — ИА Регнум. События в Кемеровской области в специальном обзоре ИА REGNUM
Кемеровчане увидели НЛО
Вчера, 10 апреля, жители Ленинского района Кемерова заметили над своими домами неопознанный объект. Фотографии со странным изображением тут же появились в социальных сетях и собрали множество противоречивых комментариев.
Одни утверждают, что это действительно гости из соседних галактик, другие, напротив, склоняются к версии, что это фотомонтаж или полет квадрокоптера.
«Судя по всему этот объект размером с оконный проем, так как находится за деревом, которое своими ветками показывает нам, что объект находится, за ним. Крутой квадрокоптер», — цитирует слова пользователя соцсети Евгения Богданова «КП в Кемерово».
Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда жители Кемерова и других городов Кузбасса выкладывают фото и видео подобного содержания.
Космический завтрак и фото на память
Космическую тематику накануне 55-летия первого полета человека в космос выбрали для своих экспозиций музеи и планетарии Кузбасса.
Так, в областном краеведческом музее посетителям предлагают принять участие в выставке-дегустации «Вкусный космос», где собраны лучшие образцы космического питания в тубах, жестяных банках, пакетах, привезенные из Бирюлевского завода Россельхозакадемии. Посетители увидят космический скафандр «Сокол», переданный в музей космонавтом-кузбассовцем Борисом Волыновым, а также смогут сделать снимки в шлемофоне.
Музей-заповедник «Красная горка» подготовил автобусные экскурсии «Кемерово космический» с одной из двух программ на выбор. Это может быть посещение планетария КемГУ, входящего в число 26 мировых планетариев и девяти российских, либо осмотр экспозиции «Человек и Космос» в международном аэропорту «Алексей Леонов».
В Новокузнецком планетарии работает выставка из фондов Прокопьевского краеведческого музея «Космос. Дорога без границ», сообщает администрация Кузбасса.
Новый глава ГТРК Кузбасс
Заместитель гендиректора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов посетил Кемерово и представил коллективу филиала ВГТРК «ГТРК Кузбасс» нового руководителя. Им назначен Андрей Андреев, ранее занимавший пост заместителя директора филиала, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Кемеровской области.
Андрею Андрееву 53 года. На Кемеровском телевидении работает с 1987 году. Работал редактором, старшим редактором, ведущим программ. Освоил специфику кинопроизводства, работу в живом эфире и технологию видеомонтажа. С августа 1997 года — директор художественного вещания, художественный руководитель телевидения. В декабре 2000 года назначен заместителем председателя — программным директором ГТРК «Кузбасс», с мая 2004 года — первым заместителем председателя ГТРК «Кузбасс», с 1 января 2005 года — заместителем директора филиала ГТРК «Кузбасс».
Под его руководством созданы популярные передачи «Русская рулетка», «Отдел 5», «Плюс-минус», которые вошли в историю кузбасской журналистики. В настоящее время Андреев является автором и ведущим программы «Политчай» и «События недели».
Тамара Алиева, проработавшая на главном информационном канале Кемеровской области «ГТРК «Кузбасс» более 30 лет, ушла на заслуженный отдых. В должности директора филиала ВГТРК Тамара Алиева проработала 16 лет. Прошла путь от корреспондента до первого руководителя.