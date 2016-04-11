Кемерово, 11 апреля, 2016, 16:42 — ИА Регнум. События в Кемеровской области в специальном обзоре ИА REGNUM

www.kem.kp.ru НЛО над Кемерово

Кемеровчане увидели НЛО

Вчера, 10 апреля, жители Ленинского района Кемерова заметили над своими домами неопознанный объект. Фотографии со странным изображением тут же появились в социальных сетях и собрали множество противоречивых комментариев.

Одни утверждают, что это действительно гости из соседних галактик, другие, напротив, склоняются к версии, что это фотомонтаж или полет квадрокоптера.

«Судя по всему этот объект размером с оконный проем, так как находится за деревом, которое своими ветками показывает нам, что объект находится, за ним. Крутой квадрокоптер», — цитирует слова пользователя соцсети Евгения Богданова «КП в Кемерово».

Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда жители Кемерова и других городов Кузбасса выкладывают фото и видео подобного содержания.

Космический завтрак и фото на память

Космическую тематику накануне 55-летия первого полета человека в космос выбрали для своих экспозиций музеи и планетарии Кузбасса.

Так, в областном краеведческом музее посетителям предлагают принять участие в выставке-дегустации «Вкусный космос», где собраны лучшие образцы космического питания в тубах, жестяных банках, пакетах, привезенные из Бирюлевского завода Россельхозакадемии. Посетители увидят космический скафандр «Сокол», переданный в музей космонавтом-кузбассовцем Борисом Волыновым, а также смогут сделать снимки в шлемофоне.

Музей-заповедник «Красная горка» подготовил автобусные экскурсии «Кемерово космический» с одной из двух программ на выбор. Это может быть посещение планетария КемГУ, входящего в число 26 мировых планетариев и девяти российских, либо осмотр экспозиции «Человек и Космос» в международном аэропорту «Алексей Леонов».

В Новокузнецком планетарии работает выставка из фондов Прокопьевского краеведческого музея «Космос. Дорога без границ», сообщает администрация Кузбасса.

Новый глава ГТРК Кузбасс

Заместитель гендиректора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов посетил Кемерово и представил коллективу филиала ВГТРК «ГТРК Кузбасс» нового руководителя. Им назначен Андрей Андреев, ранее занимавший пост заместителя директора филиала, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Кемеровской области.

Андрею Андрееву 53 года. На Кемеровском телевидении работает с 1987 году. Работал редактором, старшим редактором, ведущим программ. Освоил специфику кинопроизводства, работу в живом эфире и технологию видеомонтажа. С августа 1997 года — директор художественного вещания, художественный руководитель телевидения. В декабре 2000 года назначен заместителем председателя — программным директором ГТРК «Кузбасс», с мая 2004 года — первым заместителем председателя ГТРК «Кузбасс», с 1 января 2005 года — заместителем директора филиала ГТРК «Кузбасс».

Под его руководством созданы популярные передачи «Русская рулетка», «Отдел 5», «Плюс-минус», которые вошли в историю кузбасской журналистики. В настоящее время Андреев является автором и ведущим программы «Политчай» и «События недели».

Тамара Алиева, проработавшая на главном информационном канале Кемеровской области «ГТРК «Кузбасс» более 30 лет, ушла на заслуженный отдых. В должности директора филиала ВГТРК Тамара Алиева проработала 16 лет. Прошла путь от корреспондента до первого руководителя.