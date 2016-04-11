Оренбург, 11 апреля, 2016, 16:42 — ИА Регнум. В Оренбургской области две ученицы ленинской общеобразовательной школы получат в качестве компенсации морального вреда от учреждения 98 тыс. и 50 тыс. рублей. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM 11 апреля старший помощник прокурора региона Ольга Аникеева, прокурор Первомайского района обратился в суд в интересах школьниц, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии.

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В исковом заявлении прокурор указал, что 28 января 2015 года трое школьниц из Первомайского района в сопровождении педагога были направлены на региональный этап олимпиады по ОБЖ в Оренбург. Во время возвращения из областного центра с автомобилем «Лада-Ларгус», в салоне которого находились ученицы и педагог, столкнулся автомобиль ВАЗ-2106, под управлением пьяного водителя. В результате девочки получили телесные повреждения разной степени тяжести, а их педагог погиб.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, водитель автомобиля ВАЗ признан виновным по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Как выяснилось, мужчина проживал в России по поддельному паспорту, имел судимость, а за руль в день трагедии сел в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительских прав. в 2015 году суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Стоит отметить, что прокурор отстаивал в суде интересы всех трех учениц, пострадавших в аварии. Напомним, в ноябре 2015 года через суд надзорное ведомство добилось компенсации в 100 тыс. рублей для старшеклассницы.