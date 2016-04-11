Москва, 11 апреля, 2016, 16:47 — ИА Регнум. 331 человек выразил желание участвовать в праймериз «Единой России» в Москве в мае 2016 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе московского отделения партии.

Флаг партии «Единая Россия»

«10 апреля завершился прием заявок от тех, кто изъявил желание выдвинуться в качестве участников предварительного голосования «Единой России». Всего в московский региональный оргкомитет поступили заявления от 331 человека. Среди них 115 человек выдвигаются одновременно по одномандатному и федеральному округам. По профессиональным критериям наибольший интерес предварительное голосование вызвало у работников социальной сферы — 103 человека подали заявки. Также участвовать в предварительном голосовании решили 11 депутатов Государственной Думы и 6 депутатов Московской городской Думы», — сообщили в ведомстве. В пресс-службе отетили, что окончательный список зарегистрированных участников будет определён оргкомитетом до 15 апреля.

Напомомним, предварительное голосование в России пройдет 22 мая. Выдвинуться на праймериз могут как члены «Единой России», так и беспартийные.