Ярославль, 11 апреля, 2016, 16:37 — ИА Регнум. В Ярославской области на праймериз «Единой России» в Госдуму зарегистрировались 40 участников, сообщает официальный сайт регионального отделения партии. 11 апреля на расширенном заседании регионального организационного комитета были подведены итоги промежуточного этапа — регистрации кандидатов. Прием заявлений на участие в предварительном голосовании завершился накануне, 10 апреля.

фото сайта yaroslavl.er.ru дебаты на праймериз в Ярославле

«На сегодняшний день зарегистрировано сорок участников предварительного голосования — 22 по федеральному списку, 14 — по 194 округу и 15 — по 195 избирательному округу. Подавляющее большинство из них — это люди с высшим образованием, есть среди них и кандидаты наук, один депутат федеральной Думы, восемь — депутатов областной Думы. Много молодых людей в возрасте до тридцати лет», — цитирует секретаря регионального отделения «Единой России» Илью Осипова сайт партии.

Окончательные списки участников праймериз будут сформированы 13 апреля.