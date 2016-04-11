Тюмень, 11 апреля, 2016, 16:56 — ИА Регнум. Назначен новый директор департамента ЖКХ Тюменской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

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Сегодня заместитель губернатора Вячеслав Вахрин представил департаменту ЖКХ Тюменской области нового руководителя — им стал Михаил Гилёв. Его предшественник Павел Перевалов приступил к работе в администрации города Тюмени на должности заместителя главы администрации по коммуналльным вопросам.

Михаил Гилёв родился 30 апреля 1974 года в городе Ярославле. В 1995 году окончил Московскую сельскохозяйственную академию им. К.А. Тимирязева по специальности «Экономика и управление в отраслях АПК», квалификация — «экономист-организатор». Свою профессиональную деятельность Гилев начинал в Приморском крае в организациях энергетического комплекса. С 2012 года по 2014 годы работал директором департамента энергетики и жилищно-коммунального комплекса, директором департамента цен и тарифов. Начиная с февраля 2014 года по апрель 2016 года работал директором департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа. Отметим, вместо Гилева в ЯНАО назначена Мария Луценко.

Как сообщает пресс-служба администрации Тюмени, Павел Перевалов родился в 1983 году в Тюмени. В 2005 году окончил Тюменскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция». Трудовую деятельность начал инженером планово-производственного отдела тюменской фирмы ЗАО «Тепловодстрой-СПК». В 2007 году перешел в департамент жилищно-коммунальной политики Тюменской области, работал главным специалистом отдела технического развития управления инженерной инфраструктуры.

С 2009 года трудился в Главном управлении строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области сначала заместителем начальника управления инженерной инфраструктуры, а затем возглавил это управление. В 2011 году был назначен заместителем начальника Главного управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области. С июля 2012 года — директор департамента ЖКХ Тюменской области.

Данную рокировку специалисты связывают с недовольством на правительственном уровне до сих пор не утвержденной схемой теплоснабжения Тюмени.