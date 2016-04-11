Тегеран, 11 апреля, 2016, 16:28 — ИА Регнум. Более 200 компаний приняли участие в заседании казахстанско-иранского делового совета, состоявшегося сегодня, 11 апреля, в Тегеране. Как сообщила пресс-служба премьер-министра, бизнесмены двух стран подписали 50 соглашений о сотрудничестве на сумму 1 миллиард долларов (71 миллиард рублей).

akorda.kz Нурсултан Назарбаев и Хасан Рухани

Между АО «Инвестиционный фонд Казахстана» и иранской «Каве Индастри Групп» была достигнута договоренность по строительству завода по производству кальцинированной соды в Кзыл-Ординской области стоимостью 200 миллионов долларов (14,2 млрд. рублей).

В области импорта и экспорта сельскохозяйственной продукции договорились об экспортных поставках мясной и зерновой продукции. В частности, казахстанская компания «Контитент трейдинг» экспортирует в Иран мясо и замороженные полуфабрикаты на сумму 30 миллионов долларов (2,1 млрд руб).

Казахстанская компания «Национальный чемпион» — «Alageum electric» заключила соглашение с иранской компанией «Niroo Nransfo Co.» на поставку в Иран трансформаторов и трансформаторного масла.

ТОО «Исткомтранс» с иранским партнером Railway transportation S.A. договорились об организации железнодорожных грузовых перевозок на сумму 25 миллионов долларов (1,7 млрд руб.)

Между казахстанским ТОО «Топан» и иранской компанией «Электро Кавир» была достигнута договоренность по созданию совместного предприятия на территории Ирана с целью дальнейших поставок систем технологического и коммерческого учета углеводородов на сумму 70 миллионов долларов (4,9 млрд руб.).

Кроме того, на заседании были заключены соглашение о строительстве солнечной электростанции мощностью 50 мВт в Алма-Атинской области, экспортные контракты на поставку сельскохозяйственной и машиностроительной продукции в Иран и соглашение о совместной реализации проектов в химической и нефтехимической отрасли.

«Подписанные сегодня соглашения предусматривают инвестиции иранских компаний в те сферы экономики Казахстана, где иранские компании достигли большого прогресса. На прошлом деловом совете стоял отдельно вопрос по авиасообщениям. Мы донесли все вопросы, которые озвучивались, до правительства Казахстана. Вопросы транспортного сообщения будут решены уже в ближайшее время. «Эйр Астана» открывает новые рейсы между Казахстаном и Ираном. Это позволит нам укрепить торгово-экономическое сотрудничество», — заявил на заседании сопредседатель казахстанско-иранского делового совета Куандык Бишимбаев.

Отметим, что заседание казахстанско-иранского делового совета состоялось в рамках официального визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Исламскую Республику Иран.

Назарбаев провел встречу с президентом Ирана Хасаном Рухани. Лидеры двух стран обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых во время государственного визита Рухани в Астану в сентябре 2014 года.

Кроме того главы государств затронули вопросы укрепления взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной и транзитно-транспортной сфере и обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной безопасности.

Отметим, что и Казахстан и Иран придают огромное значение вопросу повышения товарооборота между двумя странами. В 2015 году товарооборот между двумя странами составил 700 млн долларов (49,7 млрд рублей) или же на 5 млрд рублей больше, чем в 2013 году.

Напомним, санкции с Ирана были сняты 16 января 2016 года в связи с достижением соглашения по иранскому атому. Однако США сохранили часть своих санкций в отношении Ирана, в частности из-за программы баллистических ракет Исламской Республики. В начале марта 2016 года президент США Барак Обама продлил режим национального чрезвычайного положения в отношении Ирана ещё на один год.

30 марта США и три страны— союзники Вашингтона призвали Совет Безопасности ООН прореагировать на недавние испытания баллистических ракет Ираном, которые, как они считают, были осуществлены в нарушение резолюции ООН. В докладе, подготовленном США, Францией и Германий, указывается, что испытания носили «дестабилизирующий и провокационный характер».

Напомним также, что сближение Казахстана и Ирана произошло как раз на фоне введенных против исламской республики санкций. Казахстан принимал активное участие в урегулировании иранской проблемы. В 2013 году два раунда переговоров между Ираном и странами «большой шестерки» прошли в Алма-Ате. В том же году было заключено соглашение, согласно которому иранцы в обмен на ослабление санкций обязались прекратить обогащение урана выше 5% и остановить строительство новых центров по обогащению урана. Однако Ирану в его ядерной программе уран жизненно необходим. И единственной страной, по сути, где он может его купить, является Казахстан.