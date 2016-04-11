Новый Некоуз, Ярославская область, 11 апреля, 2016, 16:27 — ИА Регнум. 11 апреля собрание представителей Некоузского района Ярославской области избрало новое руководство муниципального образования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте территориального развития Ярославской области. Главой администрации избран глава Веретейского сельского поселения района Сергей Некрутов, чья кандидатура была предложена конкурсной комиссией. У предыдущего главы Александра Курочкина истек срок полномочий.

Главой района и председателем собрания представителей депутаты избрали начальника нефтеперекачивающей станции «Правдино» Александра Белякова взамен Нины Шошиной, которая не стала выдвигать свою кандидатуру на пост руководителя представительного органа.

Контракт с главой администрации будет заключен до конца срока полномочий представительного органа, который истекает в 2018 году. В связи с переходом на новую работу Сергея Некрутова пост главы Веретейского поселения станет вакантным, там должны быть назначены новые выборы.