Волгоград, 11 апреля, 2016, 16:27 — ИА Регнум. В Волгограде Дзержинский районный суд вынес обвинительный приговор бывшему полицейскому. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону 11 апреля, вина экс-стража порядка в убийстве человека и покушении на убийство полностью доказана.

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Как установило следствие, конфликт, который закончился перестрелкой и смертью одного из молодых людей, произошел ночью 21 сентября прошлого года в Дзержинском районе. Подозреваемый — тогда еще лейтенант полиции Антон Брулев — приехал к кафе «Франтель» на подмогу своему приятелю-таксисту, разбиравшемуся с компанией молодых людей. Выяснить отношения полюбовно не удалось. Брулев взялся за оружие. Из незаконно хранящегося у него пистолета «Макарова» он более 10 раз выстрелил в молодых людей, стоящих рядом с увеселительным заведением. В результате стрельбы один из пострадавших скончался, а четверым причинены ранения различной степени тяжести. Как выяснилось, жертвой бывшего полицейского стал 22-летний кандидат в мастера спорта по рукопашному бою Ян Клюшин.

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В процессе расследования дознаватели допросили большое количество свидетелей и потерпевших, было проведено более 20 судебных экспертиз. Сам же подозреваемый свою вину признал полностью и выдал орудие преступления. По ходатайству следствия он был уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечены и должностные лица УМВД. Доказательства вины обвиняемого составил 8 томов уголовного дела.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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