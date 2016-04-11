Нижний Новгород, 11 апреля, 2016, 16:25 — ИА Регнум. Правительство Нижегородской области присвоило планетарию в Нижнем Новгороде имя космонавта Георгия Гречко. Как сообщили ИА REGNUM в планетарии, имя советского космонавта присвоено учреждению в целях популяризации достижений отечественной космонавтики и астрономии

ru.wikipedia.org Георгий Гречко на почтовой марке

В 2016 году новому зданию Нижегородского планетария исполнится 11 лет. До этого более полувека он размещался в Благовещенском монастыре. После передачи помещения нижегородской епархии планетарий переехал в новое, специально для него построенное здание.

Георгий Гречко родился 25 мая 1931 года в Ленинграде. С отличием окончил Ленинградский механический институт, работал в конструкторском бюро (ОКБ-1). Совершил в качестве бортинженера три космических полёта, выходил в открытый космос. Дважды Герой Советского Союза, награждён тремя орденами Ленина, медалью «За заслуги в освоении космоса».