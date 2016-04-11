Москва, 11 апреля, 2016, 16:25 — ИА Регнум. Счетная палата Российской Федерации начала проверку финансового состояния Внешэкономбанка. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщила журналистам председатель Счетной палаты Татьяна Голикова.

Цитата из к/ф «Ревизор. Реж. Владимир Петров. 1952. СССР К нам едет ревизор

С марта этого года во Внешэкономбанке работает новая команда под управлением выходца из Сбербанка Сергеем Горьковым. Представители Внешэкономбанка, как из новой команды, так и из старой не раз утверждали, что финансовой организации требуется масштабная докапитализация, чтобы избежать дефолта по долговым обязательствам.

Так, бывшее руководство Внешэкономбанка считало, что докапитализация необходима в размере 1,2 трлн рублей.

В итоге счетная палата приступила к проверке финансового состояния Внешэкономбанка. Голкиова подчеркнула, что предыдущие проверки не касались финансового состояния этой государственной корпорации.

Ранее министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что Внешэкономбанк получит из федерального бюджета только 150 млрд рублей на докапитализацию.

Эксперты отмечают, что Внешэкономбанк отягощен «плохими» долгами и непрофильными активами. Новое руководство корпорации считает, что до половины всех активов, принадлежащих Внешэкономбанку, не приносят достаточного дохода и не покрываются фондированием.

Новое руководство Внешэкономбанка планирует разработать новую стратегию к концу июня текущего года. При разработке этой стратегии Внешэкономбанк планирует учесть опыт зарубежных банков развития.

Напомним, Внешэкономбанк (Банк развития и внешнеэкономической деятельности) — это российская государственная корпорация, а не банк в обычном понимании. Корпорация была учреждена Российской Федерацией на основании Федерального закона «О банке развития» № 82-ФЗ от 17 мая 2007 года.

Основные направления деятельности регулируются Меморандумом о финансовой политике, утверждаемым правительством РФ. Банковской лицензии не имеет, законодательство о банках и банковской деятельности распространяется на деятельность Внешэкономбанка в части, не противоречащей ФЗ «О банке развития». Структура не подчиняется решениям Банка России.