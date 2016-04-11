Тула, 11 апреля, 2016, 16:24 — ИА Регнум. Стена памяти жителей Тулы, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, появится в областном центре на пересечении ул. Калинина и Плеханова — рядом с уже существующей стелой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города 11 апреля.

drive2.ru Ликвидация аварии

На Стене памяти, монтаж которой ведется в настоящее время, будут написаны фамилии и инициалы всех участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС из Тулы, всего 942 имени. Их списки составлены на основании данных, предоставленных военкоматами и общественной организации Союз «Чернобыль». Посередине стены разместится объемная фигура атомного реактора.

На прилегающей территории будут высажены цветы, деревья. Администрация Пролетарского округа планирует установить памятник до 26 апреля этого года — к 30-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.

26 апреля исполнится 30 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. Взрыв, прогремевший в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года. Авария в маленьком городке на Украине, которая тогда входила в состав СССР, стала одной из крупнейших техногенных аварий. Последствия катастрофы сказываются до сих пор — не только на Украине, но и в Белоруссии, во многих российских регионах.