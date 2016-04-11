Рига, 11 апреля, 2016, 16:23 — ИА Регнум. В первом квартале 2016 года грузооборот Рижского порта, по сравнению с тем же периодом 2015 года уменьшился на 13,8% — до 9,1 млн тонн, сообщает LETA.

pixabay.com Рижский порт

Как указано на сайте порта, больше всего в этот период сократилась перевалка наливных грузов — на 14,5% до 2,5 млн тонн. Спад перевалки сыпучих грузов составил 13,6% до 5,2 млн тонн, генеральных — 13,6% до 1,4 млн тонн.

Напомним, в марте 2016 года число обслуженных в Рижском порту судов по сравнению с соответствующим периодом 2015 года уменьшилось на 5,9%.

Как отметил председатель правления порта Андрис Америкс, часть грузов, которые в свое время российские предприниматели отправляли через Ригу, Россия теперь транспортирует через свои порты, которые стремительно развиваются и расширяют диапазон предлагаемых услуг. Еще при разработке бюджета порта учитывался спад грузооборота в пределах 10%. Это означает меньше доходов, и, соответственно, меньше средств для инвестиционных планов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, эксперты связывают падение грузоперевозок в Прибалтике с тем, что Россия переориентирует товаропотоки на свои порты. В частности, в 2014 году были опубликованы данные о том, что российские порты (Усть-Луга, Санкт-Петербург и Приморск) заняли сразу три лидирующие позиции среди гаваней на восточном побережье Балтийского моря по показателю переваленных грузов. И лишь начиная с четвертой позиции, в данный рейтинг попадают порты республик Прибалтики — Клайпеда, Рига и Вентспилс.