Рига, 11 апреля, 2016, 16:20 — ИА Регнум. Несмотря на то, что по заверению Полиции безопасности Латвии, уровень террористической угрозы в Латвии является низким, следует усиливать охрану не только в аэропорту или на вокзалах, но и в музеях и других объектах культуры, считает бывший президент Латвии Валдис Затлерс, сообщает портал Lsm.lv.

kremlin.ru Валдис Затлерс и Дмитрий Медведев

«Мы никогда не знаем, в какой момент [уровень угрозы] станет высоким. Нужно быть готовыми», — заявил в интервью передаче Rīta panorāma на Латвийском телевидении бывший глава государства. Экс-президент отметил, что люди сами призывают к усилению мер безопасности, поэтому медлить с этим процессом больше нельзя. «И медленное движение в эту сторону уже происходит. Но нужно понимать: все это зависит от средств, а потому не будет быстрым», — заявил Затлерс.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 1 декабря Полиция безопасности созвала заседание Антитеррористического центра, на котором обсудила имеющуюся у латвийских спецслужб информацию, касающуюся угрозы атак исламистов. Вывод таков: несмотря на все усилия правоохранительных органов, вероятность того, что террористы будут совершать атаки на мирных граждан, не уменьшится.