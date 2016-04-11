Москва, 11 апреля, 2016, 16:19 — ИА Регнум. Постановлением правительства РФ внесены изменения в положение о присуждении учёных степеней. Изменения направлены на повышение эффективности работы системы государственной научной аттестации, для того чтобы эта система была более прозрачной, сообщается на сайте правительства РФ.

Альберт Эйнштейн

Основные нововведения касаются определения порядков, сроков подготовки заключений организаций, в которых выполнялась диссертация. Чёткие требования к их содержанию устанавливаются новым постановлением и сроком, в течение которого такие заключения являются действительными.

Новыми правилами регламентируется, что соискатель учёной степени имеет право представить диссертацию в любой диссертационный совет, который наделён правом проводить защиты по соответствующей научной специальности, а не в какой-то определённый, — где он обычно живёт или делает работу, как это делается в настоящее время.

Также уточняются требования к содержанию информации, размещаемой в сети интернет при принятии работы к защите диссертационным советом. Информация должна будет размещаться не позднее, чем за 3 месяца до защиты, по кандидатским диссертациям — за два месяца до защиты. Информация должна содержать конкретные данные, в том числе о дате и месте защиты, текст автореферата и саму диссертацию, а также отзывы научного руководителя и оппонента. Это нововведение, в предыдущем положение такого не было. Данная информация должна быть доступна в интернете и после защиты диссертации: 12 месяцев — в отношении докторской и 10 месяцев — в отношении кандидатской.

Кроме того, некоторое время назад подписано постановление правительства РФ, в котором содержится новое положение о высшей аттестационной комиссии (ВАК). Этим постановлением введены ограничения на включение в состав комиссии чиновников, за исключением случаев, когда речь идёт о защите государственной тайны.

По мнению премьер-министра Дмитрия Медведева, «после утверждения предыдущего положения о присуждении учёных степеней, утвержденного 2013 году, были вскрыты сотни фактов недобросовестных заимствований, компиляций, плагиата, откровенно мошеннических действий при подготовке и защите диссертаций. Сегодня скандалы с липовыми защитами пошли на убыль, тем не менее, практика применения норм этого Положения показала, что в него необходимо внести определённые коррективы».