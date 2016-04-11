Ашхабад, 11 апреля, 2016, 16:13 — ИА Регнум. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в ходе правительственного заседания принял решение освободить Елдаша Шерипова от должности министра экономики и развития в связи с рядом серьезных недостатков, выявленных в работе подчиненного ему министерства. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщил информационно-аналитический портал «CA-news» со ссылкой на информацию пресс-службы главы государства.

flickr.com Тьери Эрман. Гурбангулы Бердымухамедов. Граффити

Туркменский лидер высказал аналогичные претензии в адрес министра торговли и внешнеэкономических связей Баяра Абаева и главы Налоговой службы Шатлыка Хуммедова, после чего указанные чиновники также были уволены.

На должность министра экономики и развития президент Туркмении назначил Батыра Базарова, до настоящего момента возглавлявшего Агентство по защите экономики от рисков. Министерство торговли и внешнеэкономических связей возглавил Довран Оразмырадов, ранее исполнявший обязанности председателя Торгово-промышленной палаты. Новым главой Налоговой службы стал Сапарберди Гундогдыев, занимавший пост заместителя руководителя этого же ведомства.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Туркмиении Гурбангулы Бердымухамедов уволил Пальвана Таганова — вице-премьера, курировавшего сферу торговли. Причиной увольнения послужили серьезные недостатки в деятельности Министерства торговли и внешнеэкономических связей, Торгово-промышленной палаты, а также Товарно-сырьевой биржи и Союза промышленников и предпринимателей Туркмении.