Карабаш, Челябинская область, 11 апреля, 2016, 17:28 — ИА Регнум. В Челябинской области суд премировал осуждённого за взятки бывшего главу Карабаша условно-досрочным освобождением за примерное поведение. Как сообщили 11 апреля в городском суде Копейска, Муса Дзугаев отбыл в колонии более половины назначенного ему наказания, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР Кто хочет поработать?!

Отметим, что до оглашения долгожданного решения пусть об условном, но все же освобождении, Муса Дзугаев провел в колонии строгого режима шесть из восьми положенных ему лет. Отпуская экс-чиновника из заключения, суд учел, что он уже отбыл более двух третей наказания и все это время отличался примерным поведением и имел многочисленные поощрения от администрации колонии.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, приговор бывшему мэру Карабаша был вынесен в 2010 году. Кроме восьми лет в колонии осужденному за взяточничество чиновнику был назначен штраф в размере одного миллиона рублей, а также он был лишен права занимать руководящие должности в течение 2,5 лет.

Дзугаев был задержан в момент получения от предпринимателя кейса, в котором находилось 700 тыс. рублей и 7 тыс. евро. За эти деньги возглавлявший тогда Карабаш Дзугаев обещал предпринимателю участок на озере Увильды, в природоохранной зоне.

К слову, условно-досрочного освобождения от суда Муса Дзугаев добивался уже давно, но на каждое его прошение суд отвечал отказом. Так последний отказ экс-чиновник получил в июле 2015 года. Суд не взял в расчет даже тот факт, что ходатайство об УДО поддержали сотрудники колонии, где отбывал наказание Дзугаев. Против выступала прокуратура и суд принимал ее сторону.