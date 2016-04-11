Ростов-на-Дону, 11 апреля, 2016, 16:12 — ИА Регнум. В Международный день освобождения узников концлагерей у памятного знака в Ростове-на-Дону собрались те, кто знает о звериной сущности фашизма не понаслышке. Ветераны Великой Отечественной войны и те, кому удалось спастись из Бухенвальда, Дора, Заксенхаузена, Дахау и Равенсбрюка, присоединились ко всемирной перекличке оставшихся в живых узников. Об этом сообщает ГТРК «Дон-ТР».

ru.wikipedia.org Дети — узники концлагеря. 1944

Участники ежегодной акции памяти почтили минутой молчания погибших от рук фашистов, а затем возложили цветы к памятному знаку, на который нанесена надпись: «Здесь похоронены советские патриоты, зверски замученные фашистскими палачами в феврале 1943 года».

Отметим, что по официальным данным в Ростовской области на сегодняшний день проживает более 53 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, среди них — 2,6 тыс. бывших несовершеннолетних узников концлагерей.

Сегодня бывшие узники фашистских концларегей объединены в общественную организацию «Ростовская Ассоциация борцов антифашистского сопротивления». В этом году объединению исполняется 53 года. Участники организации проводят в школах уроки мужества и делятся своими воспоминаниями о лагерях смерти.

Осенью прошлого года бывшая узница концлагеря Равенсбрюк Людмила Муратова выпустила книгу под названием «Память сердца». На бумагу она перенесла то, о чем забыть спустя долгие годы так и не смогла. В сборник очерков она включила воспоминания тех, кого уже нет в живых. С книгой могут ознакомиться школьники и читатели библиотек.