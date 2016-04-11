Минск, 11 апреля, 2016, 16:12 — ИА Регнум. Потребительские цены в Белоруссии за март 2016 года выросли на 0,8%, за период с января по март — на 5,7%. Такие данные приводит 11 апреля Национальный статистический комитет Белоруссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лука

«Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в марте 2016 года по сравнению с февралём 2016 года составил 101%, с декабрём 2015 года — 104%», — говорится в сообщении Белстата.

Продовольственные товары в республике за март подорожали на 0,7%, за период с начала года — на 5,7%. Цены на непродовольственные товары за март выросли на 1,2%, с начала года — на 3,8%, услуги — на 0,6% и 2,5% соответственно.

В сравнении с мартом 2015 года продовольственные товары в Белоруссии подорожали на 10,6%, непродовольственные товары — на 10,9%, услуги — на 21,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, утверждённый Александром Лукашенко официальный прогноз на 2016 год предполагает рост реальных располагаемых денежных доходов населения не менее чем на 0,5%. Указом от 18 декабря «Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2016 год» приоритетной целью заявлено снижение инфляции до 12%. Прирост средней широкой денежной массы должен составить 16−20%, а прирост требований банков к экономике — 14−18%. В 2016 году планируется нарастить золотовалютные резервы Национального банка Белоруссии на $0,3 млрд и снизить ставку рефинансирования до 21−24% годовых.

Напомним, инфляция в 2015 году в Белоруссии составила 13,5%, в том числе продовольственные товары подорожали на 12,1%, непродовольственные товары — на 11,7%, услуги — на 21,3%.