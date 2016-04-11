Тбилиси, 11 апреля, 2016, 16:06 — ИА Регнум. Для Грузии и ее нынешнего правительства вопрос в выборе внешнеполитического курса между Россией и Западом не состоит, заявил в эфире Общественного телевидения Грузии госминистр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Давид Бакрадзе. Он на примере новейшей истории Грузии пояснил, как проводила и проводит Россия свои интересы.

Vladimer Shioshvili Грузия. Тбилиси

«Новейшая история Грузии, не говоря о предшествующей истории, показала, как выражала Россия свои интересы в Грузии — военной интервенцией, экономическим насилием, перерезанием энергетических путей или разными формами гибридных войн, как пыталась осуществить свои интересы», — заявил Бакрадзе.

По его словам, выбора между Западом или Россией для Грузии не существует, так как Грузия ориентирована на сближение с Европой.

«Когда речь идет о свободе выбора, то свобода выбора выражена именно в нашей европейской интеграции. Наша близость с Европой — это часть нашей истории, нашей культуры. Европейская культура оказывала на Грузию очень большое влияние, пока в условиях Советского Союза не произошла изоляция Грузии. А сегодня от европейского общества нас отделяют именно те реформы, которые мы осуществляем», — подчеркнул госминистр.