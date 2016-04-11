Москва, 11 апреля, 2016, 16:01 — ИА Регнум. Минтранс планирует довести к 2019 году 100% федеральной дорожной сети до полного нормативного содержания. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 апреля, об этом заявил глава Минтранса Максим Соколов на встрече с депутатами фракции «Единая Россия» в Госдуме.

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«Мы нацелены к 2019 году довести 100% от общего количества дорог, всю федеральную сеть нашей страны, за исключением межремонтного периода, до полного нормативного содержания. Конечно же, было бы оптимально, если бы и региональная сеть подтянулась бы такими же темпами», — отметил он.

Но с учетом тех объемов финансирования, которые сейчас предусмотрены за счет федеральной поддержки, такое вряд ли возможно, сказал Соколов. «Чуть менее 30% региональных дорог находятся в состоянии норматива, в последние годы эта цифра стабильна, не двигается», — констатировал он.

При этом объем собираемых средств в дорожные фонды вырос в 2, 2 раза в 2015 году по сравнению с предыдущими годами, рассказал Соколов. В региональные дорожные фонды поступят и доходы от использования системы «Платон», сообщил министр. «Система «Платон», нашумевшая в конце прошлого года, это не только вопрос передвижения по автомобильным дорогам, но и в целом баланс грузоперевозок по платной инфраструктуре по осуществлению коммерческой деятельности. Система работает в штатном режиме, почти 700 тыс пользователей в ней зарегистрировано. В связи с принятыми решениями тестовый режим этой системы будет продлен до конца этого года. Часть доходов будет не доведена до субъектов РФ, потому что все доходы от системы «Платон» мы планировали направлять в региональные дорожные фонды», — сказал Соколов.

«Вот поэтому все наши решения, в том числе и акцизы, и средства от взимания «Платона» направляются исключительно на поддержку региональных дорожных фондов. Где-то это идет на субъектовую сбалансированность дородных фондов, где-то средства направляются на строительство мостов и путепроводов», — рассказал министр.