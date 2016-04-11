Архангельск, 11 апреля, 2016, 15:58 — ИА Регнум. Архангельский морской торговый порт подвел итоги грузопереработки за три месяца 2016 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года грузопереработка порта выросла. Об этом ИА REGNUM сообщили в в ОАО «Архангельский морской торговый порт».

Sasha Krotov Архангельский порт

По данным статистики, за январь-март 2016 года всего через порт прошло 427 тысяч тонн грузов (январь — март 2015 года— 425 тысяч тонн). Что касается экспорта, то за три месяца текущего года через порт прошло 96,5 тысяч тонн (2015 год — 164,8 тысячи тонн), импортировано было 10,3 тысяч тонн (2015 год — 17 тысяч тонн), не связанных с морской перевозкой грузов — 1,2 тысяч тонн (2015 год — 3,9 тысяч тонн), каботажных грузов — 319,1 тысячи тонн (2015 год — 239,4 тысяч тонн).

«Мы отмечаем снижение экспортных грузов. В первую очередь это связано с прекращением поставок угля в регион. Не смотря на это, объемы грузопеработки по сравнению с аналогичным периодом выросли. Эти объемы мы компенсировали за счет увеличения перевалки каботажных грузов. За три месяца этого года перевалка таких грузов значительно возросла. Отмечу, что архангельский морской торговый порт к увеличению грузопереработки готов. Все зависит от интенсивности реализации арктических проектов», — сказал генерального директора по коммерческой работе ОАО «Архангельский морской торговый порт» Михаил Толстиков.

Добавим, что Архангельский морской торговый порт занимается перевозкой грузов по трем основным направлениям: Арктика, загранперевозки и каботаж. Среди основных перевозимых грузов можно отметить строительные материалы, технику, оборудование и другие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за 2015 год через порт было экспортировано 458 тысяч тонн грузов (2014 год — 586,1 тысячи тонн грузов), импортировано 61,8 тысячи тонн грузов (2014 год — 26,5 тысячи тонн), не связанных с морским грузооборотом было перевезено 12,1 тысячи тонн (2014 год — 22,8 тысячи тонн). Отмечен рост и по перевозке каботажных грузов. За год через порт таких грузов было перевезено 1067,2 тысячи тонн (2014 год — 845,3 тысячи тонн). Всего за 2015 год портом было переработано 1559 тысяч тонн (2014 год — 1480 тысяч тонн).