Донецк, 11 апреля, 2016, 15:58 — ИА Регнум. В Донбассе за последние сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, двое солдат ВСУ получили ранения. Об этом 11 апреля на брифинге в Киеве заявил спикер администрации президента Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам Лысенко, накануне в районе КПВВ у Станицы Луганской (Луганское направление) позиции ВСУ были обстреляны со стороны ВС ЛНР.

Лысенко отметил, что наиболее «горячими точками» были участки фронта «Горловка — Ясиноватая» и промзона Авдеевки.

«Также минометные обстрелы произошли на Светлодарской дуге, в Зайцево и Майорске», — добавил представитель Киева.

Он сообщил, что на Донецком направлении украинские войска зафиксировали 41 обстрел со стороны ВС ДНР. В то же время полковник обвинил ВС ДНР в применении ствольной артиллерии — 122-мм гаубиц (более 30 снарядов) на Мариупольском направлении.

«В Марьинке активно стреляют снайперы. Также враг применил минометы и БМП. Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 18 обстрелов», — подчеркнул Лысенко.

Также в штабе «АТО» заверяют, что силы противника продолжают нести тяжелые потери.

«По информации ГУР МОУ, позавчера (9 апреля) в две донецкие больницы доставлены 14 погибших и 19 раненых «оккупантов» из состава сразу трех вражеских группировок — так называемых 1-ой, 3-й, 100-й отдельных мотострелковых бригад 1-го армейского корпуса», — рассказал Лысенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее назначенный Киевом глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что Вооруженным силам Украины достаточно 14 дней, чтобы «восстановить территориальную целостность в Донбассе».