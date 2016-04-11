Новосибирск, 11 апреля, 2016, 16:04 — ИА Регнум. Правительство Новосибирской области 11 апреля одобрило изменения в бюджет региона на 2016 год. По данным министра финансов и налоговой политики области Виталия Голубенко, очередной пакет изменений связан с дополнительными федеральными межбюджетными трансфертами и уточнением объёма собственных ассигнований областного бюджета для обеспечения условий софинансирования с федеральным бюджетом, изменениями расходной части, главным образом по дорожному фонду и бюджету капитального строительства.

клипарт.рф Изменения

«Увеличиваются целевые межбюджетные трансферты из федерального бюджета в целом на 454,9 миллиона рублей, — подчеркнул Виталий Голубенко. — Основные изменения связаны только с субсидиями на господдержку малого и среднего предпринимательства, на поддержку сельского хозяйства, на оказание гражданам высокотехнологичной медицинской помощи, на мероприятия в области использования и охраны водных объектов».

Главными изменениями в собственных расходах бюджета области стали обеспечение условий софинансирования с федеральным бюджетом на строительство школы на Горском жилмассиве (в бюджет добавляется 448,4 миллиона рублей), на обеспечение мероприятий по повышению уровня надежности систем водо-, теплоснабжения и водоотведения проектом (дополнительно предусмотрено 19,4 миллионов рублей). Ещё одно направление изменений в собственных расходах областного бюджета — увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда. Законопроектом предлагается дополнительно увеличить расходы дорожного фонда на 249,3 миллиона рублей.

На стимулирование инвестиционной и инновационной активности регион планирует дополнительно направить более 159 миллионов рублей. На господдержку граждан при приобретении (строительстве) жилья и стимулирование развития ипотечного кредитования предусмотрено увеличение в объеме 120 миллионов рублей. Увеличение бюджетных ассигнований в 2016 году предусмотрено на реконструкцию «Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интернат № 37» в Новосибирске, и на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и другие направления.

Губернатор области Владимир Городецкий подчеркнул, что это уже третье внесение поправок в бюджет области, и оно касается не перераспределения, а формализации в расходных полномочиях бюджета тех мер сопряженной поддержки, которая предоставляется из федерального бюджета. «Расходы на софинансирование с федеральным бюджетом абсолютно понятны — не обеспечим их, не получим софинансирования из федерального бюджета, — подчеркнул Городецкий. — Не менее важно софинансирование и на уровне региона. На школу №37 бюджет региона направит софинансирование в размере 100 миллионов рублей при условии, если со стороны города Новосибирска также будет реализована мера поддержки. В этом случае до конца года мы сможем выполнить основной объём капитальных вложений и сдать школу в будущем году».

Глава региона рекомендовал поддержать проект закона и внести документ на рассмотрение в законодательное собрание Новосибирской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в марте 2016 года были одобрены изменения в бюджет Новосибирской области. Тогда расходы бюджета региона были увеличены со 108,8 млрд рублей до 111,4 млрд рублей, доходы — со 103 млрд рублей до 105,6 млрд рублей. Поправки были связаны с дополнительными целевыми межбюджетными трансфертами из федерального бюджета.