Вашингтон, 11 апреля, 2016, 15:55 — ИА Регнум. Популярный телесериал «Дневники вампира» не будет продолжен после восьмого сезона, сообщает Variety.

Цитата из т/с «Дневники вампира». реж Крис Грисмер, Джошуа Батлер, Маркос Сига. 2009. США Ранение

Об этом сообщил журналистам Йен Сомерхолдер, исполнитель одной из главных ролей сериала. Он отметил, что восьмой сезон авторы проекта решили снять для логического завершения сюжета.

Стоит отметить, что продюсеры телесериала никакого официального решения о его дальнейшей судьбе не оглашали.

Цитата из т/с «Дневники вампира». реж Крис Грисмер, Джошуа Батлер, Маркос Сига. 2009. США Раздумие

Ранее актриса Катерина Грэхэм, также исполняющая в сериале одну из главных ролей, заявляла, что лично она покинет проект после съёмок восьмого сезона. Некоторые СМИ сообщали, что рейтинги телесериала стали падать после ухода из проекта основной актрисы Нины Добрев, отказавшейся продлевать контракт на седьмой сезон.

Телесериал «Дневники вампира» выходит с 2009 года. Действие сюжета происходит в вымышленном городке штата Вирджиния и наполнено мистикой и сверхъестественными явлениями. Сериал получил приз зрительских симпатий «Выбор народа» и несколько премий «Teen Choice Awards».