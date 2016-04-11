Москва, 11 апреля, 2016, 15:55 — ИА Регнум. Прощание с народным артистом России Альбертом Филозовым, который скончался 11 апреля в Москве, состоится 13 апреля в театре «Школа современной пьесы». Об этом, как передает РСН, сообщил художественный руководитель театра Иосиф Райхельгауз.

Цитата из т/ф «Ночные забавы». Реж. Владимир Краснопольский, Валерий Усков. 1991. СССР Альберт Филозов

По его словам, мероприятие начнется в 10.00 мск и продолжится до 12 часов дня. О том, где похоронят народного артиста России, пока неизвестно.

Ранее в пресс-службе театра «Школа современной пьесы» сообщили, что в Москве на 79-м году жизни скончался советский и российский актер Альберт Филозов.

«Альберт Леонидович скончался сегодня утром, у него было давнишнее, очень тяжелое заболевание», — сообщили в пресс-службе.

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