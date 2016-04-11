Тутаев, Ярославская область, 11 апреля, 2016, 15:51 — ИА Регнум. 38-летний священнослужитель Воскресенского собора в Тутаеве Ярославской области попал в ДТП, в результате которого погибла его мать, находившаяся в машине в качестве пассажирки. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД России по Ярославской области.

фото сайта 76.mchs.gov.ru

ДТП произошло 8 апреля около 11.00 в Тутаевском районе на 24 км автодороги «Ярославль-Рыбинск». 38-летний священник за рулем «Рено Логан», двигаясь в сторону областного центра, врезался в стоящий автомобиль дорожной службы «Газ-330 232».

Рабочие наносили разметку на дорожное полотно, и место проведения работ было обозначено временными знаками. В результате аварии 75-летняя мать священнослужителя, находившаяся на правом переднем сидении автомобиля, была госпитализирована с травмами различной степени тяжести и позже скончалась в больнице. Водитель также был доставлен в больницу, но, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM, за медицинской помощью он не обращался.

В региональных СМИ появилась информация о том, что в момент совершения ДТП священник находился в состоянии алкогольного опьянения и отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В Рыбинской Епархии эти сведения опровергли, пояснив, что священник употребил алкоголь позднее, когда узнал о смерти матери.

«На момент ДТП священник был трезв. Он выпил уже дома, когда узнал, что его мать скончалась в больнице. Виновник ДТП пока не установлен. В произошедшем разбираются правоохранительные органы», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM представитель Рыбинской Епархии.

Он также сообщил, что священник уже давно отстранен от служения «по семейным обстоятельствам». Между тем, полиция квалифицирует произошедшее в соответствии с ч. 3 ст. 264 УК РФ — «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ведется расследование.