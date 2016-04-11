Вашингтон, 11 апреля, 2016, 15:52 — ИА Регнум. Американский актёр Джейк Ллойд, известный своей ролью Энакина Скайуокера в первой части «Звёздных войн», болен шизофренией. Он помещён в психиатрическую клинику на неопределённое время, сообщает NME.

Цитата из к/ф «Звездные войны: Эпизод 1 – Скрытая угроза». реж Джордж Лукас. 1999. США Джейк Ллойд в роли Энакина Скайуокера

Ллойд был замечен в крупном правонарушении. В 2015 году он попал в полицейский участок за превышение скорости. Полицейские не могли догнать мужчину на протяжении 40 км. Во время задержания он оказал сопротивление. У актёра не оказалось с собой документов на управление автомобилем.

Правоохранительные органы предъявили Ллойду обвинения в опасном вождении без прав и сопротивление представителям власти. Его арестовали, но через некоторое время перевели в психиатрическую клинику. Актёру поставлен диагноз «шизофрения».

Ллойд наиболее известен по роли Энакина Скайуокера в фильме «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза». В 2001 году он объявил о прекращении актёрской карьеры. В настоящее время Ллойду 27 лет.