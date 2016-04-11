Москва, 11 апреля, 2016, 15:46 — ИА Регнум. В России за неделю (с 30 марта по 6 апреля) численность официально зарегистрированных безработных граждан снизилась на 0,5% и составила 1 млн 060 тыс. 829 человек (по состоянию на 30 марта 2016 года — 1 млн 065 тыс. 890 человек), сообщили в Минтруда РФ.

Эрнст Нойшуль. Безработные. 1931

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 57 регионах. В 26 регионах отмечался рост численности безработных граждан, при этом рост более 1% наблюдался в 5 регионах. Не изменилась численность безработных в Чеченской Республике и Республике Алтай.

По состоянию на 6 апреля 2016 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,2 млн единиц.

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