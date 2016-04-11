Рязань, 11 апреля, 2016, 15:45 — ИА Регнум. Памятные знаки, которые располагались на стеле на площади Свободы в Рязани, передадут на музейное хранение. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, копии советских орденов были демонтированы 11 апреля. Произошло это из-за планов по реставрации знаков и благоустройству площади.

rounb.ru Памятная стела на площади Свободы в Рязани

Как сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на заместителя начальника управления благоустройства города Ольгу Свинцову, решение о снятии знаков обсуждалось с профессиональным сообществом и общественностью. После реставрации знаки будет переданы в музей, а стела отремонтирована и покрашена. Возможно, в дальнейшем знаки будут принадлежать Совету ветеранов Советского района Рязани.

Кроме того, на площади собираются разбить клумбы и посадить цветы.

ИА REGNUM отмечает, что копии орденов и сама стела появились на площади в 70-х годах прошлого века.