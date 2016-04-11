Сан-Франциско, США, 11 апреля, 2016, 15:42 — ИА Регнум. Компания Facebook на конференции для разработчиков F8 в Сан-Франциско представит новый инструмент для создания чат-ботов — бот-платформу и API, сообщает TechCrunch. Конференция пройдет 12−13 апреля.

downloadsource.fr Мессенджер facebook

По данным издания, чат-боты для Messenger и веб-плагины для «живого чата» позволят пользователям, например, бронировать столики и покупать товары. Чат-боты будут выдавать красочные «карточки» с интерактивным интерфейсом, кнопками и изображениями.

Эксперты считают, что со временем чат-боты смогут заменить поисковые системы, к их разработке проявляют интерес различные компании. Так, популярный в США мессенджер Kik запустил магазин роботов с «искусственным разумом», а компания Microsoft открыла разработчикам фреймворк Bot Framework SDK, с помощью которого можно создавать автоматизированные программы.

Ранее российская компания «Яндекс» выпустила чат-бота для мессенджера Telegram по имени @ya. В беседе с пользователем он использует сервисов «Яндекса», в том числе интернет-поиск, картинки, карты и другое.