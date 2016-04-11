СМИ: в Перми продукцию молочных кухонь пытаются заменить продукцией сетей
Пермь, 11 апреля, 2016, 15:38 — ИА Регнум. В Перми дополнительные раздаточные пункты по выдаче кисломолочной продукции детям до трёх лет попытаются открыть в двух магазинах одной из продовольственных российских сетей. Предполагается, что они появятся в Мотовилихинском и Индустриальном районах Перми. К концу 2016 года такие пункты выдачи продуктов питания уже откроются во всех районах столицы Прикамья. Об этом сообщает ряд местных СМИ.
Так, портал 59.ру предполагает, что перевод молочных кухонь в магазины обусловлен продвижением торговой сети и желанием властей закрыть пункты выдачи кисломолочной продукции в молочных кухнях к 2017 году.
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Напомним, закрытие молочных кухонь обсуждалось на заседании Заксобрания в феврале 2016 года. Тогда министр здравоохранения Пермского края Ольга Ковтун сообщила депутатам, что с целью оптимизации работы молочных кухонь в министерстве рассматривается вопрос о сотрудничестве с торговыми сетями по организации раздаточных пунктов.
В пресс-службе краевого минздрава корреспонденту ИА REGNUM не подтвердили наличие какого-либо соглашения по этому поводу.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, закрытия четырех молочных кухонь в Перми добивается минздрав Пермского края. Протест родителей привел к тому, что в конце 2015 года в течение двух недель министерство здравоохранения Прикамья трижды приказами меняла свою позицию и в результате оставила молочные кухни на 2016 год. Главным противником такого питания детей называют краевого министра здравоохранения Ольгу Ковтун. В последний раз в защиту сухих смесей она выступила в своем блоге 16 февраля 2016 года.
После этого в ряде региональных СМИ прошли информационные сюжеты по дискредитации молочных кухонь.