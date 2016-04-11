Пермь, 11 апреля, 2016, 15:38 — ИА Регнум. В Перми дополнительные раздаточные пункты по выдаче кисломолочной продукции детям до трёх лет попытаются открыть в двух магазинах одной из продовольственных российских сетей. Предполагается, что они появятся в Мотовилихинском и Индустриальном районах Перми. К концу 2016 года такие пункты выдачи продуктов питания уже откроются во всех районах столицы Прикамья. Об этом сообщает ряд местных СМИ.

pixabay.com Молочное питание

Так, портал 59.ру предполагает, что перевод молочных кухонь в магазины обусловлен продвижением торговой сети и желанием властей закрыть пункты выдачи кисломолочной продукции в молочных кухнях к 2017 году.

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Напомним, закрытие молочных кухонь обсуждалось на заседании Заксобрания в феврале 2016 года. Тогда министр здравоохранения Пермского края Ольга Ковтун сообщила депутатам, что с целью оптимизации работы молочных кухонь в министерстве рассматривается вопрос о сотрудничестве с торговыми сетями по организации раздаточных пунктов.

В пресс-службе краевого минздрава корреспонденту ИА REGNUM не подтвердили наличие какого-либо соглашения по этому поводу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, закрытия четырех молочных кухонь в Перми добивается минздрав Пермского края. Протест родителей привел к тому, что в конце 2015 года в течение двух недель министерство здравоохранения Прикамья трижды приказами меняла свою позицию и в результате оставила молочные кухни на 2016 год. Главным противником такого питания детей называют краевого министра здравоохранения Ольгу Ковтун. В последний раз в защиту сухих смесей она выступила в своем блоге 16 февраля 2016 года.

После этого в ряде региональных СМИ прошли информационные сюжеты по дискредитации молочных кухонь.